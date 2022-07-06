Президент Владимир Зеленский не имеет недоразумений с Генштабом ВСУ. Вопрос о разрешениях на перемещение военнообязанных не повлияет на его отношения с военными. Об этом глава государства сказал в среду, 6 июля.

«У нас сегодня была встреча с военными. У нас они каждый день проходят эти заседания, но сегодня было отдельное заседание по решению Генштаба 5 июля. Мы решили, что решение было принято не совсем верно и его отменят.

Президент заверил, что между ним и Генштабом «никаких недоразумений нет».

«Это мелкая ошибка по сравнению с тем большим единством, которое мы демонстрируем перед лицом российской угрозы. Это просто мелочь. Это ни о чем», – добавил Зеленский.