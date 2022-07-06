Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует участвовать в официальных групповых фотографиях с другими министрами на G20 в Индонезии из-за присутствия министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает CNN со ссылкой на источники.

«На протяжении недель США и их союзники по G7, которые также состоят и в G20, обсуждали, как реагировать на присутствие Лаврова на встречах министров крупнейших 20 экономик мира на Бали», — передает телеканал со ссылкой на американские и европейские источники.

По информации источников, обсуждались различные варианты — в том числе и бойкот встреч, однако в Вашингтоне приняли решение, что Блинкен не будет участвовать в групповых фотосессиях. В рабочих мероприятиях он участвовать будет, поскольку администрация США хочет «бросить вызов России, а не отдавать ей трибуну». Также США не хотят ставить в неловкое положение Индонезию, которая принимает эту встречу.

Встреча глав МИД «большой двадцатки» пройдет на острове Бали 7-8 июля.