Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.
Премьер Армении проинформировал российского лидера о контактах по нормализации отношений между Арменией и Турцией, сообщает Кремль.
Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Кроме того, продолжено обсуждение практических аспектов реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
«В частности, проведён обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе», — заявили в Кремле.
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