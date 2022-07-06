Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

Премьер Армении проинформировал российского лидера о контактах по нормализации отношений между Арменией и Турцией, сообщает Кремль.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Кроме того, продолжено обсуждение практических аспектов реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

«В частности, проведён обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе», — заявили в Кремле.