США и союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть на уровне 40–60 долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co ранее заявили, что цены на нефть могут вырасти до «стратосферных» 380 долларов при сокращении поставок на 5 миллионов баррелей в сутки. Это произойдет в случае установки лимита цен на российскую нефть странами G7.

В таком случае Россия может сократить нефтедобычу, что на экономике страны не скажется. Однако это приведет к катастрофическим последствиям для других государств.