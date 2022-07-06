В районе Славянска Донецкой области идут ожесточенные бои: обе стороны применяют мощную военную технику. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Что касается Славянска, который сейчас на слуху, то там продолжаются очень ожесточенные бои, обе стороны применяют очень мощную силу, как со стороны врага, так и со стороны украинских сил», — сказала она.

Маляр отметила, что на восточном направлении россияне несут значительные потери, но «враг сильный».