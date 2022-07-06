За первое полугодие этого года Грузию посетили 66398 человек из Азербайджана. Об этом говорится в отчете Национальной администрации туризма Грузии.
Согласно документу, это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За первое полугодие этого года Грузию посетили 66398 человек из Азербайджана. Об этом говорится в отчете Национальной администрации туризма Грузии.
Согласно документу, это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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