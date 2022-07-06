В ВСУ отрицают информацию Минобороны РФ о якобы уничтожении двух пусковых установок системы залпового огня HIMARS. Об этом в среду, 6 июля, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

«Данное сообщение не соответствует действительности и является ничем иным, как фейком. Реактивные системы HIMARS, предоставленные американскими партнерами постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечение оккупационных войск. Доверяйте только проверенным источникам и верьте в ВСУ», — отметили в ведомстве.

В Минобороны Украины также заявили, что российское военное командование выдает желаемое за действительное.

«Заявления об уничтожении двух установок РЗСО HIMARS являются российским фейком. Они выдают желаемое за действительное. Возможно, информация о поставке этого вооружения привела к росту паники и страха внутри России. В связи с этим, вероятно, их информаторы посоветовали подать такую новость для внутренней аудитории», — сказала в эфире телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.