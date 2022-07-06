Министерство здравоохранения Италии заявило, что 5 июля в стране 132 274 человек заболело COVID-19, в этот день зарегистрировали 94 смерти от этой болезни, сообщает Reuters. Тем самым статистика заболеваемости впервые с 8 февраля превысила 100 тыс. случаев заражения.

Во Франции, по данным Le Figaro, 5 июля выявили более 206 тыс. случаев заболевания. Министр здравоохранения Франсуа Браун сообщил, что в этот день госпитализировали 17 041 пациентов, из них 1004 поместили в отделения интенсивной терапии. Днем ранее было 16 638 госпитализаций, а в реанимации попало 978 человек.

В Германии результаты тестов за день выявили 150 тыс. инфицированных, отмечает Euronews. В Великобритании случаев заражения немного больше — около 154 тыс.