19 и 21 июля пройдут аукционы по приватизации.

Как сообщили в Государственной службе по вопросам имущества, на аукцион, который состоится 19 июля, выставлены 16 малых государственных предприятий, 1 недостроенное строние, 39 транспортных средств, а на аукцион, который состоится 21 июля, — 3 вертолета.

Малые государственные предприятия и объекты, выставляемые на аукцион, относятся к различным отраслям экономики. Такие предприятия расположены не только в столице Баку, но и в наших регионах. Другим преимуществом является то, что большинство из них совместно с земельными участками будут приватизированы.

Большинство автомобилей, которые будут приватизированы, корейского и американского производства. Даты выпуска автомобилей — 2005-2013 годы.

Начальная стартовая цена каждого из 3 вертолетов, выставленных на повторный аукцион 21 июля, составляет 2 миллиона манатов. 1 из них — вертолет марки Airbus EC-135p2, год выпуска 2009-й, другие — Airbus EC-155b1, год выпуска 2005-й.

С полным списком выставляемого на аукцион государственного имущества можно ознакомиться на сайте Государственной службы по вопросам имущества.