Европейский парламент признал природный газ и ядерную энергию стабильными источниками «зеленой энергии». Данная информация распространена на сайте Европарламента.

Сообщается, что парламент не принял резолюцию с возражением против предложения Еврокомиссии включить деятельность, связанную с атомной и газовой энергетикой, в качестве экологически чистой устойчивой экономической деятельности в Акт о делегировании таксономии.

В ходе голосования за принятие резолюции проголосовали 278 депутатов, против — 328, воздержались 33 депутата.

Для наложения вето парламентом на предложение комиссии было достаточно голосов как минимум 353 депутатов.