Государственный таможенный комитет (ГТК) пресек контрабанду в Азербайджан крупной партии лекарственных препаратов из Грузии.

В результате оперативных мероприятий было установлено, что контрабандный товар провозится в багажном отсеке автомобиля Mercedes Benz Actros. Транспортное средство было взято под контроль.

При въезде на таможенный пост «Красный мост» водитель — гражданин Азербайджана был опрошен. Он заявил, что в автомобиле нет скрытых от таможенных органов или незадекларированных предметов.

Однако проверка стационарной рентгеновской установкой выявила в багажнике подозрительные предметы. В результате были обнаружены 120 коробок сигарет Marlboro Touch и лекарственные препараты.

В целом обнаружили 2 400 штук сигарет и большое количество лекарств семи наименований

Как сообщает пресс-служба ГТК, по данному факту ведется расследование.