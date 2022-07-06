Полиция пяти европейских стран в ходе операции по контрабанде раскрыла преступную сеть, которая за 18 месяцев на небольших лодках переправила через Ла-Манш 10 тысяч человек. Одна такая лодка застряла 5 июля во французских водах, потому что сломался генератор. Мигранты пытались добраться до Великобритании, сообщает The Guardian.

Более 900 офицеров полиции из Великобритании, Бельгии, Франции, Нидерландов, Германии участвовали в крупнейшем на сегодняшний день расследовании по нарушению переправы. В результате были арестованы десятки человек.