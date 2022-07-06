В Херсоне раздался взрыв, после чего вблизи железнодорожного вокзала поднимается дым, сообщают издания Суспільне Херсон и «Мост»

В частности отмечается, что в Херсоне виден густой дым, корорый, по словам очевидцев, интенсивно сгущается в районе железнодорожного вокзала. До этого в городе раздался взрыв.

О большом пожаре сообщают херсонцы в пабликах и соцсетях, пишет издание «Мост». По словам местных жителей, пожар возник на одном из предприятий, расположенных неподалеку от оптовой базы на улице Некрасова.