6 июля вице-премьер Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев встретился с министром энергетики Исламской Республики Иран Али Акбаром Мехрабианом.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, в ходе встречи было отмечено наличие политического диалога на самом высоком уровне между двумя странами, подчеркнута важность встречи между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Ирана Сейидом Ибрахимом Раиси, состоявшейся 29 июня в Ашгабаде.

Отмечено, что между Азербайджаном и Ираном осуществляется успешное сотрудничество в различных направлениях, особенно в торгово-экономической, транспортной, энергетической и культурной сферах.

Высоко оценена роль регулярных контактов и взаимных визитов в развитии отношений.

Было доведено до сведения, что эффективное сотрудничество в сфере энергетики продолжается. Было сообщено, что между Азербайджаном и Ираном осуществляется плановый обмен электроэнергией, были обсуждены работы, проводимые в направлении объединения электроэнергетических систем двух стран.

Состоялся обмен мнениями о ходе строительства гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз, а также ряда новых проектов, которые будут реализованы с учетом новых реалий в регионе.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.