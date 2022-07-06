Грузия не будет вступать в военный конфликт с Россией ради получения статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС). Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает «Интерфакс».

Кобахидзе подчеркнул взаимосвязь участия в специальной военной операции России на Украине и получения статуса кандидата в ЕС. «Лидеры Евросоюза прямо заявили, что Украине из-за войны предоставлен статус кандидата в члены ЕС», — сказал он.

По его словам, грузинская сторона отказывается обострять отношения с российской стороной и сделает все возможное, чтобы избежать этого.