В МИД РФ заявили о прогрессе в работе трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе.

Прогресс был достигнут на X заседании рабочей группы в Москве, а также в ходе контактов сопредседателей в рамках Петербургского экономического форума.

«Сейчас обсуждается открытие автомобильного и железнодорожного сообщения в регионе, отвечающего интересам Азербайджана, Армении и их соседей. Если будет достигнуто конкретное соглашение, сопредседатели группы предоставят информацию», — сообщил представитель ведомства Алексей Зайцев.