Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству в поселке Рамана в Баку.

Генеральный директор ООО «Bakı Abadlıq Xidməti» Буньяд Гасымов проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанной в поселке работе.