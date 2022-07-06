Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству в поселке Рамана в Баку.
Генеральный директор ООО «Bakı Abadlıq Xidməti» Буньяд Гасымов проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанной в поселке работе.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству в поселке Рамана в Баку.
Генеральный директор ООО «Bakı Abadlıq Xidməti» Буньяд Гасымов проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанной в поселке работе.
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