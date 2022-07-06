В Минобороны РФ утверждают, что российские войска уничтожили две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним.
Украинская сторона пока не комментировала это заявление.
В Минобороны РФ утверждают, что российские войска уничтожили две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним.
Украинская сторона пока не комментировала это заявление.
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