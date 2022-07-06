Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и дружественный ей Казахстан находятся в постоянном контакте.

«С его стороны никаких решений по поддержке санкций против Москвы пока не принималось. Напротив, декларируется абсолютное намерение дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из- за рубежа и минимизировать последствия этих недружественных действий. Пока вот из чего мы исходим», — сказал Песков в ответ на вопрос РИА Новости.

Такие вопросы от журналистов последовали после того, как стало известно о том, что министерство финансов Казахстана разработало проект правил по учету перемещения товаров при их вывозе с территории республики в Россию. Эти правила предусматривают возможность отказа в разрешении на экспорт подсанкционных товаров, документ открыт для обсуждения на портале открытых нормативных правовых актов.