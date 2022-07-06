В центре Праги установили скульптуру, которую посвятили украинским матерям, пострадавшим от войны с Россией. Об этом пишет «Винегрет».

«Над пражской улицей Dlouhá теперь возвышается эта магическая скульптура авторства Вероники Псотковой. Она называется Венок — это венок, сияющий как солнце в волосах украинских девушек, это культурный символ украинского народа. Слава Украине!», — написал он.

Скульптура подвешена в воздуха. Она будто оберегает жителей.

«Венок — традиционный украинский головной убор. Обычай вязать декоративные венки восходит к языческим временам. Они имели магическое значение как атрибут прихода весны и праздника Ивана Купалы, а постепенно приобрели значение почитания Матери-Земли. Венок давно стал символом украинской нации. Его популярность в современной Украине возросла после событий 2014 года. Издавна украинский венок имел солнечную символику. Девушка с венком олицетворяла восходящее солнце. Это также символ славы, победы, счастья, успеха, мира, целомудрия, молодости и женственности», — рассказала скульптор.