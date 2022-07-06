В Великобритании с молотка ушёл набор для борьбы с вампирами, который когда-то принадлежал лорду Уильяму Хейли, высокопоставленному чиновнику XIX века.

Набор для убийства вампиров включает в себя «всё самое необходимое, что может понадобиться в борьбе с нечистью»: библию, распятия, флакон святой воды, чётки, два пистолета, деревянный кол и молоток для него, пишет Mirror.

Всё это хранится в запираемой шкатулке с двумя латунными распятиями на крышке. Набор оценивался в 2000–3000 фунтов стерлингов, но ушёл на аукционе за 13000. Новый владелец решил не называть своё имя.

Чарльз Хэнсон из аукционного дома Hansons Auctioneers отметил: «Интерес к этому лоту перед аукционом был большим, и он привлёк высокие предварительные ставки. Но даже при этом результат превзошёл все ожидания. Заявки поступали со всего мира, включая Францию, Америку и Канаду. Предметы, подобные этому, очаровывают коллекционеров, а у этого было особенно интересное происхождение».

Первоначально набор принадлежал лорду Хейли, британскому пэру и бывшему управляющему Британской Индии, который входил в Палату лордов. «Это напоминает о том, что миф о вампирах влияет на людей из всех слоёв общества», — добавил Хэнсон.

Верил ли в вампиров Хейли, узнать уже вряд ли удастся, но интересно, что у него есть мемориальная доска в лондонском Вестминстерском аббатстве, которая отдаёт ему дань уважения.