В настоящее время Украина не готова освобождать Херсон от российских войск, хотя ВСУ и находятся от него на расстоянии 17 км. Об этом в эфире ТСН заявил военный эксперт Олег Жданов.

«Вряд ли Украина сегодня готова к освобождению Херсона. Нам надо получить технику, сформировать необходимые резервы, тогда мы будем готовы для его освобождения», — пояснил он.

Жданов отметил, что если есть возможность продвигаться вперед, то в Генштабе может быть принято решение именно продвигаться: улучшать украинские позиции и создавать площадки для будущего формирования ударных группировок на этих направлениях.