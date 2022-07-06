В Насиминском районе Баку по причине утечки газа в квартире произошел взрыв. Это произошло по адресу: ул. Гусейн Сеидзаде, 26.
Взрыв прогремел, когда Айнура Гаралова включила свет в комнате. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Проводится экспертиза, пишет АПА.
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