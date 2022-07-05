Украина попросила Турцию начать расследование в отношении еще трех следовавших под флагами России судов. Киев заявил, что они участвовали в вывозе зерна из перешедших под контроль российских военных городов, пишет Reuters со ссылкой на документы.

По данным украинской стороны, суда вышли из Севастополя в апреле и мае. Киев потребовал, чтобы Анкара нашла и предоставила документы о грузе на них и их прибытии в турецкие порты. По данным Reuters, авторы письма, датированного 13 июня, указывают названия судов, но агентство их не приводит.