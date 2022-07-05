Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении прокомментировал заявление Генштаба ВСУ, которое вызвало много разногласий в стране.

Дело в том, что 4 июля в соцсетях Запорожской ОВА появилось сообщение о запрете выезда за пределы мест пребывания. Позже решение подтвердил Генштаб — по закону 1992 года во время военного положения запрещен выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения военкомата. Получалось, что военнообязанные не могут переезжать из области в область (или из города в город) без специальных документов.

Зеленский поручил министру обороны, начальнику Генштаба и Главнокомандующему ВСУ доложить ему все детали о порядке получения такого разрешения, а также наложил вето на принятие ограничений без его ведома.

