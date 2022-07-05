Министр энергетики Ирана Али Акбер Мехрабиан прибыл с визитом в Баку. В ходе визита Мехрабиан проведет ряд встреч в Азербайджане.

Перед визитом министр отметил, что политика иранского правительства заключается во всестороннем развитии связей с соседними странами, в частности с Азербайджаном. В направлении обеспечения этой политики президенты двух стран провели ряд встреч. Об этом пишет АПА.

Мехрабиан заявил, что между Ираном и Азербайджаном существует широкое сотрудничество в области водного хозяйства и электроэнергетики: «Существует проект по синхронизации иранских, азербайджанских и российских сетей в области электроэнергии. В ходе визита будут проведены обсуждения этого проекта. Есть совместные проекты двух стран и в водной сфере. Обсуждается также вопрос ввода в эксплуатацию электростанций на плотинах «Девичья башня» и «Худаферин». С запуском этих станций наши страны начнут совместное производство электроэнергии».