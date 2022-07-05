Тело директора компании-подрядчика «Газпрома» Юрия Воронова обнаружили в элитном коттедже в поселке «Морские террасы» в Ленинградской области. Об этом сообщает издание 47news.

Отмечается, что мужчине прострелили голову. Его нашли в бассейне, рядом лежал травматический пистолет. Воронов являлся учредителем и генеральным директором транспортно-логистической компании «Астра-Шиппинг», которая, в частности, занималась подрядческими работами для «Газпрома» в Арктике.

Жена погибшего рассказала, что мужчина уехал за город 1 июля. До отъезда он злоупотреблял алкогольными напитками, женщина предположила, что это могло быть связано с потерей крупной суммы денег или ссоры с партнерами.

Судмедэксперты определили, что Воронов умер в период с полуночи до пяти утра. Согласно записям с видеокамер, кроме мужчины, с момента его прибытия, коттедж никто не посещал.

Это уже пятая загадочная смерть высокопоставленных российских менеджеров с начала года.

Почти все из них были связаны с «Газпромом». В некоторых случаях они были убиты вместе с семьями.