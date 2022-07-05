Украина способна победить в войне с Россией до конца года, но для этого должны сойтись несколько факторов.

Об этом в интервью для «Апостроф TV» рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Нам очень бы хотелось, чтобы это произошло, но для этого должны быть определенные факторы. Если количество и качество оружия, которое дают нам партнеры, если откроется ленд-лиз и другие возможности для поддержки нашей страны, то такое задание можно выполнить. Если этого не будет, мы понимаем, что будет очень сложно, но мы будем продолжать борьбу за независимость», — отметил он.

Он также подчеркнул, что победой в войне будет возврат государственных границ по состоянию на 1991 год.