Турция планирует активизировать контакты с Россией и Украиной по созданию коридора для вывоза зерна из украинских портов, заявил президента республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции в Анкаре после переговоров с итальянским премьером Марио Драги. По словам Эрдогана, в данном вопросе крайне важны подходы лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Мы продолжаем наши переговоры и желаем, чтобы этот процесс продолжался под эгидой ООН в качестве посредника. Мы активизируем наши переговоры и в течение 7-10 дней постараемся достичь результата», — заявил Эрдоган.

Он также подчеркнул, что особую нехватку зерна чувствуют на себе жители Африки.