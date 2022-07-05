Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не предполагает автоматического размещения баз альянса на их территории, в настоящее время такие планы не рассматриваются. Об этом заявил Agence France-Presse заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

«Мы не предполагаем дополнительного присутствия в этих двух странах, у них грозные национальные силы. У них есть возможность защитить себя, — заявил он. — В настоящее время мы не намерены размещать базы НАТО в этих двух странах, поскольку это страны с очень высоким уровнем военной и стратегической зрелости».

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и представители 30 стран НАТО подписали во вторник протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. Хельсинки и Стокгольм станут членами организации после ратификации документов всеми государствами НАТО. Письма об одобрении направляются на хранение в Государственном департаменте США.