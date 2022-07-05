Есть все шансы, что война затянется и воевать пойдут если не все, то большинство мужчин, а также большая часть женщин, так как тем войскам, которые сейчас на передовой, банально нужна будет замена.
Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Есть все шансы, что война затянется и воевать пойдут если не все, то большинство мужчин, а также большая часть женщин, так как тем войскам, которые сейчас на передовой, банально нужна будет замена.
Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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