Если основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет экстрадирован из Британии в США и приговорён там к «максимальному сроку и смерти в тюрьме», то Статуя свободы в Соединённых Штатах должна быть снесена. С таким мнением выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом пишет El País.

«Если его привезут в США и приговорят к максимальному сроку и смерти в тюрьме, то нужно начать кампанию, посвящённую тому, чтобы статуя Свободы была демонтирована», — сказал мексиканский лидер на пресс-конференции.

Вынесение Ассанжу обвинительного приговора будет означать, что памятник в Нью-Йорке «больше не является символом свободы», добавил он.

Обрадор планирует обсудить этот вопрос с американским коллегой Джо Байденом во время визита в Вашингтон 12 июля.

«Молчать нельзя», — подчеркнул президент Мексики.