Журналисты Sky News показали, как украинские военные применяют на фронте французские гаубицы Caesar.

Отмечается, что артиллерийские системы Caesar французского производства высокоточные и высокомобильные. Они готовятся к работе за одну минуту, еще 40 секунд уходит на то, чтобы свернуть установку и уйти с позиции. Caesar могут уничтожать российскую технику на расстоянии до 50 км. Высокая мобильность позволяет оказаться вне досягаемости ответного огня россиян.

По словам командира экипажа, военнослужащие ВСУ обучались работе с французскими САУ в течение 10 дней.

«Нам нужно больше таких пушек. Больше инструкторов, которые помогут обучить военных. Затем все, что понадобится, — это только боеприпасы, остальное мы сделаем сами», — сказал он.

