5 июля состоялся телефонный разговор между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Первое, что было сказано российским лидером – это выражение поддержки решительным мерам, предпринятым для стабилизации ситуации в Каракалпакстане, пишет пресс-служба президента Узбекистана .

Далее президенты обсудили вопросы стратегического партнерства и его развития, практические аспекты реализации договоренностей, которые были достигнуты во время визита Мирзиёева в Москву в ноябре 2021 года, а также расширения многопланового сотрудничества между странами.

Стороны признали удовлетворительным рост числа двусторонних контактов и взаимных обменов. В частности, взаимная торговля с начала текущего года выросла более чем на треть. Активно продолжается реализация крупных инвестпроектов и программ культурно-гуманитарного сотрудничества.

Напоследок главы двух государств обсудили региональную повестку, график предстоящих мероприятий, среди которых – очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде.