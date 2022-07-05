В Познани завершился первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между «Карабахом» и польским «Лехом».
Наша команда уступила хозяевам поля со счетом 0:1.
Ответный матч пройдет 12 июля в Баку.
В Познани завершился первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между «Карабахом» и польским «Лехом».
Наша команда уступила хозяевам поля со счетом 0:1.
Ответный матч пройдет 12 июля в Баку.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий