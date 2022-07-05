Пять реактивных снарядов упали на граничащей с Афганистаном территории Узбекистана, взрывов не последовало. Об этом сообщил во вторник МИД Узбекистана.

Падение снарядов было зафиксировано 5 июля в 16.20 по местному времени. При падении снарядов человеческих жертв и разрушений нет.

«Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле „Мажнунтол“ города Термеза, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле. Обнаруженные снаряды обезврежены подразделением саперов», — говорится в сообщении.

В настоящее время, компетентные органы Узбекистана совместно с афганской стороной устанавливают причины данного инцидента.