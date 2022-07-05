По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, 5 июля состоялась очередная поездка на освобожденные от оккупации территории делегации во главе с премьер-министром Али Асадовым и руководителем Администрации президента и Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самиром Нуриевым, в состав которой вошли представители руководства профильных госучреждений.

Данную информацию приводит пресс-служба президента Азербайджана.