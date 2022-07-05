Министерство иностранных дел Украины призывает исключить Россию из всех существующих международных космических программ. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

Так в МИД отреагировали на то, что российские космонавты развернули на МКС флаги незаконных вооруженных формирований «Л/ДНР».

«Российские космонавты продемонстрировали на Международной космической станции флаг, под которым российские войска убивают женщин и детей на Донбассе и превращают в пепел целые украинские города. Россия экспортирует свое варварство даже в космос — зону мира. Ее нужно исключить из всех международных космических программ», — отметил Николаенко.