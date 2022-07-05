Пока Финляндия и Швеция проходят процесс вступления в НАТО, Россия начала выводить тяжелую военную технику из ближайшей к финской границе части в Мурманской области.

В течение последнего месяца от границы Финляндии отведено более 100 единиц техники, включая десятки бронетранспортеров, пишет YLE.

Финский военный эксперт Марко Эклунд полагает, что техника и военные отправлены на войну в Украину. По оценкам Эклунда, воинскую часть покинули от трети до половины военнослужащих.

По мнению эксперта, переброска алакурттской бригады в Украину может быть признаком того, что Россия нуждается в пополнении войск на фронте, но не хочет открыто говорить об отправке на войну.

В воинской части 34667 дислоцирована 80-я отдельная мотострелковая бригада, тактическое соединение береговых войск Военно-морского флота РФ, которое специализируется на боевых действиях в арктических условиях. По данным украинского проекта «Спасем страну», в бригаде насчитывается около 2100 военнослужащих.

Официально об отводе техники и солдат из Алакуртти в России не сообщалось.

Российская база до и после вывода техники: