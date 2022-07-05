Испанская полиция конфисковала три подводных дрона, которые позволяли крупным наркоторговцам перевозить огромное количество наркотиков из Марокко в Испанию, сообщает издание AFP.

Дроны являются полупогружными, и каждый из них способен перевезти почти 200 кг наркотиков через Гибралтарский пролив.

Полиция также обезвредила банду, которая предположительно занималась производством этих дронов. По данным полиции, основными клиентами производителей являются преступные группировки Дании, Франции, Италии и Испании.

Сообщается, что расследование велось 14 месяцев, за это время были арестованы восемь человек в Кадисе, Малаге и Барселоне. Полиция заявляет, что обезвредила банду, которая обеспечивала соответствующей техникой контрабандистов, распространяющих наркотики по всей Европе.

Испанская полиция призналась, что впервые обнаружила подводный аппарат, способный управляться без участия человека.

«Эти устройства позволяют наркоторговцам дистанционно перевозить большое количество наркотиков через Гибралтарский пролив», — говорится в заявлении полиции.

Одна из подводных дронов-лодок была полностью построена, еще две строились. Считается, что два последних дрона предназначались для французской ОПГ, промышляющей контрабандой кокаина. Транспортные средства, оснащенные системами GPS-навигации, потенциально могут управляться наркоторговцами из любой точки мира с помощью такого простого интернет-устройства, как планшет.

Среди арестованных были отец и сын, один из которых, по словам полиции, был квалифицированным пилотом вертолета и обладал техническими знаниями, необходимыми для создания таких сложных транспортных средств. Банда специализировалась на создании широкого спектра воздушных, наземных и морских транспортных средств, предназначенных специально для перевозки наркотиков.

По сообщению информационного агентства EFE, кроме того, следователи обнаружили 13 различных типов транспортных средств, в том числе прицепы со скрытым «двойным дном», способные вместить до 800 кг груза.

Это не первый случай, когда следователи находят транспортные средства, предназначенные для перевозки наркотиков под водой. Ранее в этом году полупогружное судно с четырьмя тоннами кокаина было перехвачено военно-морскими силами Колумбии на пути в Центральную Америку.

А в Испании в прошлом году полиция изъяла самодельную подводную лодку из стекловолокна и фанеры длиной 9 метров (29,5 футов) во время рейда на складе в Малаге. Испания стала ключевым пунктом ввоза наркотиков в Европу из-за своей близости к Марокко — крупному производителю каннабиса и тесных связей с бывшими колониями в Южной Америке, где производится большая часть кокаина в мире. Гибралтарский пролив шириной 15 км, который отделяет Европу от Африки, является излюбленным маршрутом наркодельцов.