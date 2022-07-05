Израильское агентство по репатриации «Сохнут» получило от властей РФ требование прекратить работу в России, сообщает The Jerusalem Post.

Требование возникло на фоне критики Израилем войны с Россией. Ранее, напомним, власти РФ оказывали давление на главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта, вынудив его уехать. Тем не менее он все равно был переизбран на свой пост.

«Люди из еврейской общины чувствуют, что на них опускается железный занавес, и они боятся, что не смогут сбежать из страны», – говорят источники The Jerusalem Post в еврейской общине РФ.

При этом «Сохнут» отрицает, что получал какие-либо требования от властей РФ.