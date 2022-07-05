С начала войны в Украине в Азербайджан было эвакуировано около 12 тысяч наших граждан. Об этом заявил глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане Владимир Георгиев, сообщает Report.

По его словам, МОМ совместно с Государственной миграционной службой оказывает содействие украинцам в Азербайджане. Также МОМ для разрешения кризиса в Украине сотрудничает с правительством Азербайджана и министерством иностранных дел страны в вопросе эвакуации граждан Азербайджана из Украины.