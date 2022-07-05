Греческие компании обеспечивают наибольший танкерный флот для транспортировки российской нефти, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на ежегодном правительственном круглом столе The Economist.

«Россия своей игрой с газом делает все, чтобы инфляция только раскручивалась и чтобы Европа этой зимой пережила наибольший кризис в истории. В то же время одновременно мы видим, как греческие компании обеспечивают чуть ли не наибольший танкерный флот для транспортировки российской нефти, тогда как другой российский энергоресурс используется как оружие против Европы и против семейного бюджета каждого европейца», — сказал он