Санкционный маховик в отношении удобрений, нефтепродуктов и цепочек поставок делает из зерна, по сути, оружие, которое способно разрушить рынки продовольствия. Об этом во вторник на совещании с членами Совмина и губернаторами заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.

«Безумный маховик санкций в отношении удобрений, нефтепродуктов, логистики перевозок — фрахт, страховка — грозит сорвать и последующие агросезоны, и просто обрушить рынки продовольствия», — цитирует его издание «СБ. Беларусь сегодня».

Лукашенко отметил, что рост цен на зерновые повлечет мгновенный рост на другие виды продовольствия, продукцию животноводства. По его словам, зерно стало элементом большой политики. «Вы прекрасно помните, что предыдущий скачок цен на пшеницу в 2008 году закончился печально известной «арабской весной». Когда голод и не хватает, простите меня, жратвы, начинаются войны. Зерно стало большой политикой и, по сути, оружием», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что каждый день мир пугают голодом «невиданным со времен Великой Отечественной войны». «Дыма без огня не бывает. Нагнетается ситуация, как с пандемией это было. Голоду быть. И не только потому, что не вывезли украинское зерно или Россия под санкциями», — пояснил Лукашенко. При этом глава государства напомнил, что уже предупреждал об этом. «Вы видите беспомощность, с которой целая ООН пытается предотвратить неизбежный кризис: 50 стран мира от них (России и Украины) зависят, от этого продовольствия. Так это еще цветочки», — уверен Лукашенко.

Президент обратил внимание, что цены уже побили исторические рекорды. «Как оказалось, доллары на хлеб не намажешь», — заключил глава государства.

Лукашенко заявил, что республика не планирует экспортировать зерновые: «Мы, конечно, вывозить пшеницу не будем или какие-то другие культуры. Хотя можем. Кроме рапса, льна — технических культур. Картофеля, которого у нас хватает. Зерновые мы вывозить не будем».