В Азербайджане будет заведен реестр на объекты критической информационной инфраструктуры (информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, а также сети электросвязи, используемые для организации их взаимодействия). Этот вопрос предусмотрен в указе президента Ильхама Алиева о внесении изменений в Закон АР «Об информации, информатизации и охране информации», сообщает Minval.az.

Реестр будет вестись со стороны Службы государственной безопасности. Вопросы определения правил создания структуры и ведения реестра возложены на Кабинет министров.

Кроме того, установлены новые штрафы за нарушение правил критической информационной безопасности. В связи с этим в Кодекс об административных проступках внесены изменения.