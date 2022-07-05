В социальной сети TikTok и на телеграм-каналах появились видеокадры, сделанные 5 июля мужчиной средних лет, который грозится отрубить голову всем, кто ведет себя как женщина и попадется на его пути. Предполагается, что речь идет о гомосексуалистах.

Злоумышленник продемонстрировал на камеру предмет, завернутый в целлофановый пакет и заявил, что у него в руках топор, а сам он находится в бакинском метро. Возникает вопрос: Как злоумышленнику удалось проникнуть в метро c топором в руке? Притом что на каждом входе в метро ручную кладь пассажиров проверяют полицейские.

Minval.az связался с сотрудниками полиции метрополитена. Последние заявили, что в настоящее время заняты поисками подозреваемого. Пока никто не задержан.

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