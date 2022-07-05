В ЮНЕСКО направлено обращение в связи с городским кварталом Тепебашы в Ереване.

Об этом стало известно на презентации книги «Судьба квартала Тепебаши — последний из сохранившихся памятников азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в Иревани: разрушение наследия азербайджанского народа в Армении и уничтожение исторических следов», изданной по итогам исследовательских работ.

По информации «Репорт», группа научных деятелей и представителей общественности Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с процессом культурного геноцида, чинимого Арменией против национально-культурного, исторического наследия азербайджанского народа в Ереване, включая расположенный в этом городе квартал Тепебашы.

Кроме того, создана база памятников Тепебаши.

По словам историка, автора книги Сабухи Гусейнова, при подготовке материалов были использованы документы, хранящиеся в Национальном архиве Азербайджана, Государственном историческом архиве страны, коллекции редких рукописей Библиотеки Конгресса США, Османском архиве Турции, Государственном архиве России, а также привлечены взятые из архива Армении микрофильмы, хранящиеся в архивах третьих стран.

«В настоящее время установлена только территория квартала Тепебаши и создана база существующих памятников. Оказалось, что здесь более 300 жилых домов», — отметил он.