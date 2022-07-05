Обнародован прогноз погоды на 6 июля.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в среду в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, но в первой половине дня местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-23° тепла, днем – 30-34° тепла. В Баку ночью 21-23° тепла, днем – 31-33° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых районах Большого Кавказа ожидаются кратковременные грозовые дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 18-23° тепла, днем – 31-36° тепла, в горах ночью – 8-13° тепла, днем – 16-21° тепла.