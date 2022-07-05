Россия уже потеряла в Украине до 115 000 человек убитыми и ранеными, заявил в эфире программы «Воздух» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Из этого только армейские части потеряли около 36 000 человек убитыми, а частные военные компании — ещё до 12 000, остальные — это раненые. Недавнее указание президента РФ Владимира Путина «дать отдохнуть» военным частям, захватывавшим ЛНР, подтверждает, что от этих частей мало что осталось — 25-35% живой силы, а техники — ещё меньше, отмечает Подоляк.