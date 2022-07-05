В краткосрочной перспективе санкции не наносят России вреда. Об этом рассказал в интервью изданию Polska Times премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«К сожалению, последствия наступят в среднесрочной перспективе, в течение года, двух или пяти лет. С другой стороны, в краткосрочной перспективе из-за роста цен на сырье Россия выходит из этого невредимой, так как получает твердую валюту за поставки газа и нефти. Это, конечно, огромная проблема, потому что даже при западных санкциях Россия может продавать свои товары в других местах», — заявил глава польского правительства.

Ещё одной проблемой с санкциями, по его словам, является то, что в странах Азии и Африки к России относятся совсем не так как на Западе, из-за чего её изоляция становится неэффективной:

«Нужно также сказать, что свободные страны должны прорабатывать в информационной повестке тему России и Украины, честно сообщая об этой угрозе. В странах Африки и Азии — я говорю не только о Китае, но и об Индии, Индонезии и Вьетнаме — восприятие российской угрозы иное, чем на Западе».